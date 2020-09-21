Son dakika haberi! Denizli'de maske takmayan 740 kişiye 666 bin lira ceza - Son Dakika

DENİZLİ'de koronavirüs önlemleri kapsamında, son bir hafta içinde yapılan denetimlerde, maske takma kuralına uymayan 740 kişiye toplam 666 bin lira para cezası uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, polis ekiplerinin 14-20 Eylül tarihleri arasında yaptığı kontrollerde, maske takma zorunluluğuna uymayan 740 kişi hakkında idari işlem yapılarak, toplam 666 bin lira ceza kesildiği açıklandı.