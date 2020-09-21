Son dakika haberi! Denizli'de maske takmayan 740 kişiye 666 bin lira ceza - Son Dakika

Son dakika haberi! Denizli'de maske takmayan 740 kişiye 666 bin lira ceza
Gelen son dakika haberine göre DENİZLİ'de koronavirüs önlemleri kapsamında, son bir hafta içinde yapılan denetimlerde, maske takma kuralına uymayan 740 kişiye toplam 666 bin lira para cezası uygulandı.
DENİZLİ'de koronavirüs önlemleri kapsamında, son bir hafta içinde yapılan denetimlerde, maske takma kuralına uymayan 740 kişiye toplam 666 bin lira para cezası uygulandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, polis ekiplerinin 14-20 Eylül tarihleri arasında yaptığı kontrollerde, maske takma zorunluluğuna uymayan 740 kişi hakkında idari işlem yapılarak, toplam 666 bin lira ceza kesildiği açıklandı.
Son Dakika 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor 13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar Kendisini ölmüş gibi gösteren Youtuber Tayfun Demir'in ifadesi ortaya çıktı İddaa Risk Yönetimi, derbide Galatasaray'ı favori gösterdi İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu