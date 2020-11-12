Son dakika haberi... Denizli'de motosikletin yayaya çarpması araç kamerasına yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberi... Denizli'de motosikletin yayaya çarpması araç kamerasına yansıdı
12.11.2020 12:57
Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen 1 kişinin öldüğü kaza, aynı yönde giden bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen 1 kişinin öldüğü kaza, aynı yönde giden bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması, kadının havada takla atatarak yere düşmesi yer alıyor. Ayrıca görüntülerde yoldan geçen araçların kazaya karışmamak için durdukları da görülüyor.
Sefa Çegeli'nin kullandığı 20 AEP 952 plakalı motosiklet, Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Sultan Karahan'a çarpmış, ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Motosiklet sürücüsü de yaralanmıştı.
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