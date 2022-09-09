Son dakika haberi! DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika
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Son dakika haberi! DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI

09.09.2022 21:23

Son dakika haber... Denizli'nin Kale ilçesindeki Müslüm; Künar ve Esenkaya ile Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Esençay Mahallesi arasındaki ormanda çıkan yangına 11 helikopter, 9 uçak, 42 arazöz ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Denizli'nin Kale ilçesindeki Müslüm; Künar ve Esenkaya ile Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Esençay Mahallesi arasındaki ormanda çıkan yangına 11 helikopter, 9 uçak, 42 arazöz ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor. Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Yangının çıktığı bölgenin bir dere yatağı içinde kalması ve ulaşımın sınırlı olması nedeniyle ekipler müdahalede güçlük çekiyor. Yangının yaklaşık 75 hektarlık alanda etkili olurken, alevlerin Esenkaya ve Künar mahalleri yönüne ilerlemesi üzerine çalışmalar burada yoğunlaştı. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan tüm hızıyla sürüyor.

SÖNDÜRME HAVUZLARINA TANKERLERLE SU TAŞIDILAR

Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor. Köylüler, Belenköy Mahallesi'ndeki, yangın söndürme havuzlarına mahallerindeki kuyulardan helikopterler için su takviyesi yapıyor. (DHA)

'YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI'

Denizli'nin Kale ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığı açıklandı. Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bugün, saat 14.48 sularında Kale Muslugüme mevkiinde orman yangını başlamıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından itfaiye ekipleri derhal olay mahalline sevk edilmiştir. AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Müdürlüklerimizden 6 helikopter, 4 uçak, 128 araç ve 452 personel yangın bölgesinde yangın söndürme çalışmalarını yürütmektedir. Yangın bölgesine Aydın, Muğla, Manisa, Burdur, Isparta ve İzmir'den takviye araç ve personel yangına müdahale etmek üzere yola çıkmıştır. Devletimizin tüm birimleri araç ve personeli ile birlikte halkımızın da cansiperane desteğiyle yangın kısmen kontrol altına alınmıştır denildi.

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Kaynak: DHA

Denizli, Müslüm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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