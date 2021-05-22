Son dakika haberi: Denizli'de otomobilden site bahçesinde oturan kişiye ateş açtığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Denizli'de otomobilden bir sitenin bahçesinde oturan kişiye ateş açtığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Zeytinköy Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede yaşayan M.O, polise yaptığı başvuruda, bahçede oturduğu sırada yoldan otomobille geçen bir kişinin tabancayla kendisine doğru ateş ederek kaçtığını belirtti.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler inceleme başlattı.

Bahçe duvarında kurşun izleri tespit eden polis, kamera görüntülerinden kiralık bir otomobilin olay yerinden uzaklaştığını, aracı kullanan kişinin de G.K. olduğunu belirledi.

G.K, bölge yakınındaki 4095 Sokak'ta yakalandı, otomobilde yapılan aramada tabanca ele geçirildi.

M.O'nun, ifadesinde, G.K ile arasında kız meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.