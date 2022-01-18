Son dakika haber: Otomobilin çarptığı simitçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak kaldırımdaki seyyar simit tezgahına çarpması sonucu simitçi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda ilerleyen C.D. (40) idaresindeki 20 ABP 346 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Savrulan otomobil kaldırıma çıkarak seyyar simit tezgahına çarptı. Kazada yaralanan simitçi Cemil Varol (62) ile otomobildeki H.D, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Varol, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde savrulan otomobilin seyyar simit tezgahına çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.
Kaynak: AA
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