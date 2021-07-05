Denizli Emniyet Müdürlüğü, 14 yaşındaki kas erime hastası Merthan Marifet'in özel harekat polisi olma hayalini gerçekleştirdi.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan baba Muhittin Marifet, İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine çocuğunun özel harekat polisi olma hayali kurduğunu iletti.

Bunun üzerine Özel Harekat Şube Müdürlüğüne davet edilen Merthan Marifet, burada kendisine hediye edilen özel harekat şapkasını taktı, tişörtünü giydi.

Marifet, daha sonra bahçede bulunan yerli yapım taktik tekerlekli zırhlı araç Ejder Yalçın'ın tanıtımından sonra araca bindirildi.

Kendisine refakat eden özel harekat polisleriyle zırhlı araçla kurum çevresinde tur atan Marifet siren çalarak mutluluğunu katladı.

Marifet, AA muhabirine çocukluğundan beri emniyet mensuplarını çok sevdiğini ve polis olmak istediğini söyledi.

Hastalığı nedeniyle yürüme yetisini kaybettiğini belirten Merthan Marifet, "Çok mutlu oldum. Heyecan vericiydi. Araç çok güzeldi ve eğlendim. Polis olmak hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Allah'ım özel harekatın ayağına taş değdirmesin inşallah. Biz onların sayesinde huzurlu yaşıyoruz. Onları çok seviyorum. Bugün kendimi rüyada gibi hissettim." diye konuştu.

Muhittin Marifet de evladının 3 yaşındayken hastalığa yakalandığını ve zamanla yürüme yeteneğini kaybederek tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığını anlattı.

Oğlunun hayalini gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür eden Marifet şöyle konuştu:

"Oğlumun tek hayali özel harekat polisi olmaktı. Bugünleri de yaşadık. Rabb'ime hamdolsun. Çok mutlu olduk. Bu anları ömür boyu unutmayacağız. Sağ olsun müdürüm çok ilgilendiler. Müthiş bir gün oldu. Bugünü yaşadık ya, hayal ötesi bir gündü. Allah razı olsun herkesten."