Son dakika haberi! Denizli'de silah imal edilen iki eve operasyon - Son Dakika

Denizli'de ruhsatsız şekilde silah imal edildiği belirlenen iki eve operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Pamukkale ilçesinde iki farklı evde silah imal edildiğini belirledi.
Zanlıların evinde arama yapan ekipler, 161 tabanca yapımında kullanılan malzeme, 2 matkap, 1 torna cihazı, 83 tabanca mermisi, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.D çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 17:47 - Kaynak: AA
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