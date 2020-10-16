Denizli'de silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

16.10.2020 10:41

- Denizli'de silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı Denizli'de silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahısları tespit eden jandarma ekipleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

- Denizli'de silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

DENİZLİ - Denizli'de silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahısları tespit eden jandarma ekipleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 7 şahıs gözaltına alınırken çok sayıda tüfek, tabanca, mühimmat ve dijital materyaller ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri geçtiğimiz haftalarda büyük çapta silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenleyerek 94 adet tabancayı ele geçirmişti. Operasyonu genişleten KOM Daire Başkanlığı yurt genelinde silah kaçakçılığı yapan şahısları yönelik operasyon için düğmeye bastı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, Denizli'de şüphelileri tespit ederek adım adım takip etti. Denizli ve çevre illerde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsılara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 10 tüfek, 4 tabanca, çok sayıda mühimmat ve dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı
Denizli'de silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı
Denizli'de silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı
Denizli'de silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

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