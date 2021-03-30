Son dakika haberi... Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli'nin Honaz ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine F.B'nin evinde ve aracında arama yaptı.

Zula olarak tabir edilen bölmelere gizlenmiş 2 tabanca, 2 şarjör ve 1505 mermi ele geçirildi.

Silah kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.