Son dakika haberi: Denizli'de son 1 haftada 129 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Denizli'de son 1 haftada 129 trafik kazası meydana geldi

25.04.2022 17:21
Son dakika haberi: Denizli'de son 1 haftada 129 trafik kazası meydana geldi

Son dakika haber: Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 68'i maddi hasarlı, 60'ı yaralanmalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 129 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 68'i maddi hasarlı, 60'ı yaralanmalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 129 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de 18 ile 24 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında açıklama yapıldı. Denizli'de 20 bin 661 araç kontrol edildi ve bu araçlardan 5 bin 576'sı hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 129 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 1'i ölümlü, 60'ı yaralanmalı ve 68'i maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Öte yandan, 70 okul servisi denetlenirken, 6 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ

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GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU Denizli'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı Denizli'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Tragger, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Denizli'de son 1 haftada 129 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Denizli'de son 1 haftada 129 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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