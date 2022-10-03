Son dakika haberi: Denizli'de son 1 haftada 139 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 71'i maddi hasarlı, 67'si yaralanmalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 139 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 25 Eylül - 2 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli'de 21 bin 812 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 664'ü hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 139 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 67'si yaralanmalı, 71'i maddi hasarlı ve 1 ölümlü kaza meydana geldi. - DENİZLİ