Son dakika haberi... Denizli'de son 1 haftada 75 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Son dakika haberi... Denizli'de son 1 haftada 75 trafik kazası meydana geldi

04.01.2021 14:45
Son dakika haberi... Denizli'de son 1 haftada 75 trafik kazası meydana geldi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 46'sı maddi hasarlı, 28'i yaralanmalı, 1'i ölümlü kaza olmak üzere toplamda 75 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 46'sı maddi hasarlı, 28'i yaralanmalı, 1'i ölümlü kaza olmak üzere toplamda 75 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yayımlandı. Denizli'de 28 Aralık 2020 ile 03 Ocak 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 15 bin 708 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 549 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 75 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 28'inin yaralanmalı, 46'sının maddi hasarlı,1'nin ise ölümlü kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ

Son dakika haberi... Denizli'de son 1 haftada 75 trafik kazası meydana geldi
Son dakika haberi... Denizli'de son 1 haftada 75 trafik kazası meydana geldi

Denizli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Denizli'de son 1 haftada 75 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pınar Gültekin davasında ikinci mahkeme! Acılı baba "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti İngiliz bilim insanları endişeli: Güney Afrika mutant virüsü aşıya karşı bağışıklık kazanmış olabilir Efsane atlet Usain Bolt, Ronaldo ile takım arkadaşı olmak istiyor 3 çocuğunun annesini boğarak öldüren caninin ifadesi saç baş yolduracak cinsten: Alkollüydüm, hatırlamıyorum Hande Erçel ve Murat Dalkılıç Instagram'dan birbirini takip etmeyi bıraktı Son dakika! İSKİ'nin isale hattındaki çalışması nedeniyle İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yapılacak Çiftlikteki koyunlar can çekişerek öldü! O anlar cep telefonu kamerasında Can Ataklı'dan skandal sözler: Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük can kayıplarına yol açacak felaketler lazım
Fenerbahçeli Caner Erkin, eşine yıldönümü hediyesi 400 bin TL değerinden kolye aldı Fenerbahçeli Caner Erkin, eşine yıldönümü hediyesi 400 bin TL değerinden kolye aldı         
15:01
"Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti         
14:31
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Sahte hocaya 'terör propagandası' suçundan iddianame düzenlendi Sahte hocaya 'terör propagandası' suçundan iddianame düzenlendi         
13:48
Kıskançlık tartışmasında eşi ve çocuklarını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı Kıskançlık tartışmasında eşi ve çocuklarını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı         
13:36
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı         
12:43
Duygu Çelikten cinayetinde korkunç gelişme! Öldürdükten sonra 112'yi arayıp Duygu Çelikten cinayetinde korkunç gelişme! Öldürdükten sonra 112'yi arayıp "Bir adam karıya sıktı, yetişin" demiş         
12:25
En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
12:00
Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu         
11:43
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Bahçelerinde havuz bile var! Pandemi bahanesiyle devlet arazilerine 'korona kondu' yaptılar Bahçelerinde havuz bile var! Pandemi bahanesiyle devlet arazilerine 'korona kondu' yaptılar         
09:38
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 15:13:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Denizli'de son 1 haftada 75 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei