Son dakika haberi: Denizli'de son 1 haftada 87 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Son dakika haberi: Denizli'de son 1 haftada 87 trafik kazası meydana geldi
11.01.2021 15:42
Son dakika haberler... Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 45'i maddi hasarlı ve 42'si yaralanmalı olmak üzere toplam 87 ayrı trafik kazası meydana geldiği beliritldi.
Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 45'i maddi hasarlı ve 42'si yaralanmalı olmak üzere toplam 87 ayrı trafik kazası meydana geldiği beliritldi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı.
Bu doğrultuda Denizli'de 04 ile 10 Ocak 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 20 bin 328 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 061 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 87 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 42'sinin yaralanmalı, 45'inin maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ
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