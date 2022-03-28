Son dakika haberi... Denizli'de terör örgütü operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli, tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik kent merkezinde belirlediği adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriye uyruklu bir kişi, yakalandı. Şüpheli, işlemin ardından adliyeye sevk edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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