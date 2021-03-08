Son dakika haberi! Denizli'de terör propagandasına gözaltı - Son Dakika

DENİZLİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, belirlenen adrese bu sabah baskın yaptı. Operasyonda A.R. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.