Son dakika haberi | Denizli'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.S. idaresindeki 20 FS 399 plakalı otomobil, Yassıhöyük Mahallesi yakınlarında F.K'nın kullandığı 15 LF 182 plakalı traktörle çarpıştı.
Otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki 3 kişi, itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Traktör sürücüsünün de aralarında bulunduğu 5 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otomobildeki yolculardan kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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