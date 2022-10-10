Son dakika haberi | Denizli'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Denizli'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

10.10.2022 14:05
Son dakika haberi | Denizli'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.S. idaresindeki 20 FS 399 plakalı otomobil, Yassıhöyük Mahallesi yakınlarında F.K'nın kullandığı 15 LF 182 plakalı traktörle çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki 3 kişi, itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Traktör sürücüsünün de aralarında bulunduğu 5 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobildeki yolculardan kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Denizli'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Denizli'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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