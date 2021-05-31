Son dakika haberi: Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika

DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevkedilen 31 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kentte, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 31 kişi gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir evin banyosundaki çamaşır sepeti içerisinde 267 gram uyuşturucu madde metamfetamin, bir otomobilin bagajında ise 6 bin 298 adet birer kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 11'i tutuklandı, 20 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.