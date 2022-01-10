Son dakika haberi... Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik takibin ardından iki eve, eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda 50 gram metamfetamin ile 30 gram esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????
Kaynak: AA
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