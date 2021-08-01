Son dakika haberi... Denizli'de vatandaşların da seferber olduğu orman yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların çabalarıyla söndürüldü. Yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, vatandaşların kazma, kürek ve su kovalarıyla söndürme çalışmasına yardımcı olması alevlerin büyümesinin önüne geçti.

Cankurtaran Mahallesi'nde bulunan Honaz Dağı Milli Parkı yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 60 orman işçisi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 yangın söndürme aracı sevk edildi. Yerleşim yerine yakın bir noktada çıkan yangında, dumanları fark eden vatandaşlar, yangın bölgesine akın etti. Vatandaşlar, ağaç dalları, kürek ve tırmıklarla söndürme çalışmalarına yardım etti.

Bazı vatandaşlar da su tankerleriyle bölgeye gidip kovalarla alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan ve Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Avni Örki de yangın bölgesine gidip inceleme yaptı. Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, yangında yaklaşık 1.5 hektarlık alanın zarar gördüğünü, alevleri büyümeden kontrol altına aldıklarını söyledi.'YANGINI DUYAN HERKES BURAYA KOŞTU'Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan ve soğutma çalışmalarına destek veren Hüseyin Yürek, yangını büyümeden kontrol altına aldıklarını belirtip, "Yangın çıktığını duyar duymaz mahallemizde yaşayanlarla birlikte hemen buraya geldik. Yangına söndürme ekipleriyle birlikte müdahale ettik. Yangını büyümeden kontrol altına aldık. Allah'a şükür büyümeden kontrol altına alındı. Milletimiz bu konuda çok duyarlı. Herkes canla başla çalıştı. Mahallemizde sünnet ve düğün vardı. Yangını duyan herkes buraya koştu. Türk milleti bir dayanışma örneği daha gösterdi" dedi.'YANGINI EL BİRLİĞİ İLE SÖNDÜRDÜK'

Kova ile su dökerek yangının sönmesi için çalışan mahalle sakinlerinden Oğuz Kağan Tunç ise, "Yangın haberini alınca buraya geldik. Kazma, kürek kullanarak ve kovalarla su dökerek yangını söndürmeye çalıştık. Ayağımdaki terlikle buraya geldim. Ekiplere yardımcı olmak için var gücümüzle çalıştık. Herkes çok korktu. Burada yaklaşık 200 kişi mücadele etti. Yangını el birliği ile söndürdük" diye konuştu.