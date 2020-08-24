Son dakika haberi! Denizli'de yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

DENİZLİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen ve polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de DEAŞ terör örgütü üyesi olan, bölgedeki çatışmalara katıldığı ve kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen bir kişinin Denizli'de olduğunu saptadı. Operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.