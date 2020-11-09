DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, 7 Kasım'da şehir merkezindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandıkları belirlenenlerin de aralarında bulunduğu 5 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyal ve örgütsel dokümanlara da incelenmek üzere el konulduğu belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.