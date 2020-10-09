Denizli'de 3 kişi pos cihazıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik 4 aylık takip sonrası bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada, 1 pos cihazı, bilgisayar, 5 senet, 1 yazar kasa, 3 cep telefonu, 75 tabanca mermisi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Denizli'deki tefecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika