Kentteki diğer terör operasyonunda ise FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında aranan bir askeri personel, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Denizli'deki terör operasyonlarında 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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