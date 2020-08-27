Son dakika haberi... DENİZLİ Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'nde keçisinin su kuyusuna düştüğünü gören Bayram Babuçcu, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Halat yardımıyla içinde yaklaşık 2 metre su bulunan kuyuya inen bir itfaiye personeli, keçiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen keçi, sahibine teslim edildi. Babuçcu, keçisini kurtaran itfaiyecilere teşekkür etti.