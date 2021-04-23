Denizli ve Aydın'da sahte para operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya sahte para sürenler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi Denizli'de, 1 şüpheliyi de Aydın'da gözaltına aldı.
Operasyonda, 50 avroluk sahte 17 banknot ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlıların, akaryakıt istasyonları ve döviz bürolarında sahte 50 avrolarla alış veriş yaptıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Denizli merkezli sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika