Son dakika haberi... Denizli'nin ilk milli mücadele şehitliği açıldı - Son Dakika

Denizli'nin ilk milli mücadele şehitliği açıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 100 yıllık katliamı unutturmadı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan;

"Unutmayacağız, unutturmayacağız, emanetlerine sahip çıkacağız"

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde 02 Nisan 1921'de Yunan işgali sırasında yakılarak katledilen 83 vatandaşın mezarını Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cabar Milli Mücadele Şehitliği ve Anıtı ile ölümsüzleştirdi. Katliamı asla unutturmayacaklarını, şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Zolan; "Bu mücadele dünyanın sonuna dek devam edecek. Bu mücadele hak ile batılın mücadelesi" dedi.

Çivril ilçesindeki Cabar Mahallesinde Milli Mücadele sırasında Yunan işgal kuvvetlerince yakılarak katledilen 83 kişinin mezarı Denizli Büyükşehir Belediyesince, anıt mezarla ölümsüzleştirildi. Denizli'nin ilk milli mücadele şehitliği olarak kayıtlara geçen Cabar Milli Mücadele Şehitliği ve Anıtı'nın açılışı törenle yapıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Cabar Mahallesi Muhtarı Nuri Kaya, şehitliğin kazandırılmasında büyük emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Türk Ocağı Denizli Şubesi Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok ise, 100 yıl önce Yunan işgali sırasında yaşanılanları detayları ile anlattı. Bir gece yarısı gerçekleşen katliamda yaşanılanları araştırdıklarını, şehit edilenlerin isimlerini tek tek tespit ettiklerini kaydeden Tok, konuya hassasiyetle yaklaşan ve her türlü desteği veren Başkan Zolan'a teşekkür etti. Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık da açılışta bulunmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek; "Bebek katletmede fırsat kollayan terör örgütü gibi Yunan kuvvetleri, Cabar köyünü ateşe vererek, korumasız, savunmasız 83 vatan evladımızı katletmiştir. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, 100 yıl önce Cabar Mahallesi'nde bir katliam gerçekleştiğini kaydederek; "Bu topraklarda kimin gözü varsa bu amaca ulaşamayacaktır. Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza ve ekibine böyle bir yeri bizlere kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu mücadele hak ile batılın mücadelesi"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 100 yıl önce yapılan katliamda şehit olan 83 Türk'ü ilk kez duyduklarında derin üzüntü yaşadıklarını söyledi. Yunan mezaliminin çok ağır olduğunu, yaşanan zulümleri anımsatarak, şehit olan kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını belirten Başkan Zolan; "Ecdadımızla ne kadar gurur duysak azdır. Tarihe dokundukça ecdadımızın o muhteşem güzelliklerini, duruşunu ve kahramanlıkları ile karşı karşıya geliyoruz. Bu seferler bitti mi? Bitmedi. Bu mücadele dünyanın sonuna dek devam edecek. Bu mücadele hak ile batılın mücadelesi. Ecdadımız namusu, vatanı, al bayrağı için, vatanımız için canını vermiş. Türklüğe yakışır bir duruş ile Yunan askerlerine karşı öleceğini bile bile mücadelesini sürdürmüştür. Bir ve beraber olarak, ecdadımızın bize bırakmış olduğu bu topraklara sahip çıkmamız lazım" dedi.

"Unutmayacağız, unutturmayacağız, emanetlerine sahip çıkacağız"

Başkan Zolan konuşmasını şöyle sürdürdü; "Şehitlerimizin ruhu, onların emanetine sahip çıktığımız sürece şad olur. Gelecek nesillerimiz buradan ders alsın, bu vatanın bedelini kimler ödemiş, bu toprakların şehit kanlarıyla vatan olduğunu göstermeliyiz. Fakatsız, amasız, yürüyüşümüzü vatan, toprak, bayrak, namus ve ezanımız için sürdüreceğiz. Günlük hesaplarla, menfaatlerle ecdadımızın bırakmış olduğu bu topraklara ihanet etmeyeceğiz. Gerekirse canımızı vereceğiz, ay yıldızlı bayrağımız ilelebet dalgalanacak. Derdimiz budur. Yaşanan zalimliği ve şehit olan 83 Türk evladını biz onları unutmayacağız, unutturmayacağız, emanetlerine sahip çıkacağız" diye konuştu.

"Bunlar tarihin tozlu raflarında kaldı dersek yanılırız"

Denizli Milletvekili Özkan, yaşanılan katliamın unutulmaması için, gençlerin tarih bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğine dikkati çekti. Özkan; "Bundan 200 yıl önce Yunanistan'da başlayan ve imparatorluğu yıkmak için hazırlanan plan 1921 yılında yani bundan 100 yıl önce Cabar'da vatandaşlarımızın canice şehit edilmesi ile sonuçlandı. 'Bunlar tarihin tozlu raflarında kaldı' dersek yanılırız" dedi.

"Allah bu milleti ilelebet payidar kılsın"

Denizli Valisi Ali Fuat Atik geçmişten bu yana Türk milletinin farklı coğrafyalarda pek çok zulme uğradığına dikkati çekti. Vali Atik; "Düşman fırsat bulduğu zaman bu milleti ortadan kaldırmak için, kadın erkek, çoluk çocuk demeden hunharca katlediyor. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bu topraklar çok kolay vatan olmadı. Bedelini ödeyerek almış olduğumuz bu toprakları hiç kimseye verme gibi niyetimiz yok. Eski Türkiye yok, güçlü bir devletimiz, ordumuz, hükümetimiz var. Bu şehitliği, bu hatırayı bize yaşatan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediyemize ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Bize bu açılışın yapılması şerefi nasip oldu. Allah bu milleti ilelebet payidar kılsın" diye konuştu.

Şehit mezarlarına çiçek bırakıldı

Törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Türk Ocağı Denizli Şubesi Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri Cabar Milli Mücadele Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi. Okunan Kur'an- ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehit mezarlarına çiçek bırakıldı.