Yaya ve araçla ormanlarda devriye görevi sürdüren güvenlik güçleri havadan drone yardımıyla da inceleme yapıyor.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Denizli polisinden ormanlık alanlarda drone destekli yangın denetimi - Son Dakika

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