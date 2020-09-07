Son dakika haberi... Denizlili karı-koca, trafik kazasında ölen oğullarından kalan oto yıkamacısını çalıştırıyor - Son Dakika

Denizli'de bir çocuklarını trafik kazasında kaybeden Hülya-İbrahim Çallıca çifti, oğullarının bıraktığı oto yıkamacı işletmesini çalıştırmayı sürdürüyor.

Hülya-İbrahim Çallıca çiftinin 24 yaşındaki oğulları Ali Çallıca, 6 yıl önce Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Oğullarından kalan Topraklık Mahallesi'ndeki oto yıkamacısını bir süre açamayan Çallıca çifti, işi devam ettirme kararı aldı.

Ev hanımı Hülya Çallıca da iş yerinde çalışmaya başladı. İşlerini titizlikle yapan Çallıca çifti, müşterilerin de takdirini topluyor.

Hülya Çallıca, yaptığı açıklamada, trafik kazasında kaybettiği oğlunun hatırasını yaşatmaya çalıştığını söyledi.

İş yerinde sanki oğlunun her zaman yanında olduğunu belirten Çallıca, "Oğlumuzu kaybedince bir an hayata küsmüştük. Oğlum burayı çok zor şartlar altında açmıştı. Ekmeğini kazanıyordu. Biz de ona yardım ediyorduk. Maalesef trafik canavarı oğlumu bizden aldı. Eşimle birlikte işin başına geçtik. Arabaları temizleyerek evimizin harçlığını çıkartıyoruz." dedi.

İşçi emeklisi İbrahim Çallıca ise eşinin kendisine büyük destek olduğunu dile getirdi.