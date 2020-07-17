Son dakika haberi | Denizlispor Başkanı Çetin: "Alanya'dan 3 puan alarak önümüzdeki yılın planlamasına başlayacağız" - Son Dakika

Son dakika haberi | Denizlispor Başkanı Çetin: "Alanya'dan 3 puan alarak önümüzdeki yılın planlamasına başlayacağız"

Son dakika haberlerine göre Trabzonspor galibiyetiyle moral bulan Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, zorlu Alanya deplasmanından da 3 puan çıkartarakönümüzdeki sezonun planlamasına başlamak istediklerini belirtti.

Trabzonspor galibiyetiyle moral bulan Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, zorlu Alanya deplasmanından da 3 puan çıkartarak

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önümüzdeki sezonun planlamasına başlamak istediklerini belirtti.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, kendileri için geride kalan Trabzonspor maçının önemli bir maç olduğunu belirterek, "Artık yolun yüzde 70'ini aştığımızı düşünüyoruz ama her şey tam net değil. İnşallah bu hafta Alanyaspor maçından da bir 3 puan çıkartarak önümüzdeki yılın planlamasına başlamak istiyoruz. Onun için bu maçın önemi bizim daha bir fazla. Hayırlısıyla pazar akşamından sonra, şehrimiz önümüzdeki yıllar boyunca da Denizlispor'u Süper Lig'de izlemeye devam edecek" diye konuştu.

"Yaşadığımız zor süreçlerden iyi dersler çıkardık"

Denizlispor'un zor zamanlardan iyi dersler çıkardığını belirten Başkan Çetin, "Yaşadığımız süreçte bütün kulüpler gibi biz de zorluklar çektik ancak toparlandığımızı düşünüyoruz. Denizlispor silkelenip kendisine geldi. Yaşadığımız zor süreçlerden iyi dersler çıkardık. Bu hafta geçen haftakinden daha fazla bir mücadele ile Alanyaspor'un karşısına çıkacağız" dedi. Alanyaspor maçının ardından gelecek yılın planlaması ve transfer sürecini hızlandırmayı arzu ettiklerini kaydeden Başkan Çetin, "Zaten transfer görüşmelerimiz vardı ama biz bunları belirli bir dönem askıya almıştık. Şu an hızlanmış vaziyetteyiz, önümüzdeki hafta daha da hızlanacağız. Çünkü yeni sezon öncesi ara çok kısa. Bu boşluğu en iyi şekilde değerlendirerek transferleri tamamlamaya ve kamp dönemine yetiştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Trabzonspor, Denizlispor, Ali Çetin, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Denizlispor Başkanı Çetin: 'Alanya'dan 3 puan alarak önümüzdeki yılın planlamasına başlayacağız' - Son Dakika Spor
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