Son dakika haberi: Denizlispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika haberi: Denizlispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı - Son Dakika Spor

Son dakika haberi: Denizlispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

6 saat önce

Alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuran ve isimleri transfer döneminde farklı kulüplerle anılan Mehmet Akyüz ile Burak Çalık'ın yanı sıra Oğuz Yılmaz da yönetim kurulu kararıyla kadro dışı kaldı.

Son dakika haberi: Denizlispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı, System.String[]

Alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuran ve isimleri transfer döneminde farklı kulüplerle anılan Mehmet Akyüz ile Burak Çalık'ın yanı sıra Oğuz Yılmaz da yönetim kurulu kararıyla kadro dışı kaldı.


Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, takımda mutsuz olduklarını kendilerine ileten 3 oyuncuyu kamp kadrosundan çıkardıklarını belirtti.


Fırat, yine talipleri olan Recep Niyaz'ın takımdaki geleceğiyle ilgili kendisiyle bir görüşme yapılacağını, kesin kararın futbolcuyla gerçekleştirilecek görüşmenin ardından netlik kazanacağını kaydetti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Çalık, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:11 
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