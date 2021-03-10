Son dakika haberi: Denizlispor, Gaziantep maçını kazanıp, galibiyet serisi yakalamak istiyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Denizlispor, Gaziantep maçını kazanıp, galibiyet serisi yakalamak istiyor

10.03.2021 13:19
Son dakika haberi: Denizlispor, Gaziantep maçını kazanıp, galibiyet serisi yakalamak istiyor, System.String[]

Son dakika haberleri... Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, Gaziantep maçını kazanarak galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, Gaziantep maçını kazanarak galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

Ligin 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Gaziantep'e konuk olacak Yukatel Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanla müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-siyahlı futbolcular, antrenmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından taktik çalıştı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Kutlu: "Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz"

Teknik direktör Hakan Kutlu, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin sonuna doğru yaklaştıkça maçların zorluk derecelerinin arttığını belirtti.

Her maçı final niteliğinde oynadıklarını aktaran Kutlu, "Oyuncularım özellikle geldiğim günden itibaren önemli bir çıkış içerisinde. Kaybettiğimiz maçlarda dahi oyunun üzerine koyan bir takım vardı. İçeride son oynadığımız 4 maçta 10 puan aldık. Dışarıdan da mutlak puan getirmemiz ve kazanarak dönmemiz lazım. Gaziantep maçını kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kutlu, oyuncularının son haftalarda göstermiş olduğu özveriye inandığını dile getirdi.

Ligin sonlarına yaklaştıkça her takım için maçların öneminin arttığına dikkati çeken Kutlu, "Ben yine 40-42 puan alan takımın ligde kalacağını düşünüyorum. Rakiplerimiz beklenmedik maçları kaybedebilirler, biz kazandığımız zaman işler değişir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaleci Cenk Gönen ise ligin son çeyreğine girdiklerini ve deplasmandan da puan ya da puanlarla dönmek istediklerini anlatarak, "Hakan Kutlu'nun göreve gelmesinin ardından iç sahada iyi bir istikrar ve atmosfer yakaladık. İç sahada aldığımız puanları dış sahaya da yansıtmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Forvet oyuncusu Veton Tusha da ilk hedeflerinin takımı ligde tutabilmek olduğunu vurgulayarak, "Gaziantep deplasmanında elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig, Hakan Kutlu, Denizlispor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Denizlispor, Gaziantep maçını kazanıp, galibiyet serisi yakalamak istiyor - Son Dakika Spor


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