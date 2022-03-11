MANİSA'da bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobildeki sürücü, deposunu doldurttuktan sonra parasını ödemeden kaçtı. 820 TL zarara uğrayan akaryakıt istasyonu çalışanları, sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi hakkında polise şikayetçi oldu. Sürücünün para ödemeden kaçtığı anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece 23.59 sıralarında Turgutlu ilçesi Manisa Kavşağı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen kimliği belirsiz sürücü, istasyondaki pompa görevlisi Barış Geçtan'a (29) otomobilinin deposunu doldurmasını istedi. Plakasının yerinde olmadığını fark eden Geçtan, ön camda olduğunu görünce otomobilin yeni alındığını düşünerek depoyu doldurdu. Pompayı çıkaran Geçtan, arkasını döndüğü sırada sürücünün gaza basıp kaçtığını gördü. Otomobilin arkasından koşan Geçtan, yetişemedi. Yaşadığı olayı anlatan Geçtan, "Plakası olmadığını fark ettiğim bir araç geldi. Plakayı ön camda gördüm, otomobilin yeni alındığını düşündüm. Otomobilin deposunu doldurdum. Pompayı çıkardıktan sonra arkamı döndüğüm sırada hiçbir şey demeden kaçtı. Arkasından bağırdım. Üzerindeki plakayı sorgulattık o plaka da sahte çıktı. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" dedi.

'820 TL ZARARIMIZ VAR'

Akaryakıt İstasyonu İşletme Müdürü Ramazan Öz (30) ise "Arkadaşımız depoyu doldurdu. Pompayı çıkarttığı sırada

herhangi bir ödeme yapmadan kaçtı. Sürücüden ve yanındakilerden şikayetçiyiz. 820 TL zararımız var" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün deposunu doldurduktan sonra para ödemeden gaza basıp kaçtığı anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, akaryakıt istasyonu çalışanının gelen sürücünün otomobiline pompayı takması, benzini doldurduktan sonra pompayı çıkarıp yerine takmak için arkasını döndüğü sırada, sürücünün aniden gaza basıp kaçması yer aldı. Öte yandan akaryakıt istasyonu çalışanının aracın peşinden koşup durması için seslendiği anlar da görüntülere yansıdı.