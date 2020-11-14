Son dakika haberi! Deprem anı, pazardaki mobese kameralarına yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberi! Deprem anı, pazardaki mobese kameralarına yansıdı
14.11.2020 14:20
Son dakika haberler... İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem, pazaryerindeki MOBESE kamerası tarafından kaydedildi Seferihisar açıklarında 30 Ekim cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, kent genelinde bazı binalar yıkıldı, bazıları ise hasar gördü.
İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem, pazaryerindeki MOBESE kamerası tarafından kaydedildi
Seferihisar açıklarında 30 Ekim cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, kent genelinde bazı binalar yıkıldı, bazıları ise hasar gördü. 115 vatandaş yaşamını yitirdi. Deprem anı, pazaryerindeki MOBESE kamerasına yansıdı. Görüntülerde tezgahaların üzerindeki şemsiyeler sallanıyor, vatandaşlar korkuyla sağa sola kaçıyor.
- İzmir
Son Dakika Hırsızlar, Harry Kane'in 1 milyon TL değerindeki aracını çaldı Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Fenerbahçe Öznur Kablo'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 18'e yükseldi MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti Eski sevgilisinin evini kundaklayan satırlı saldırganın "O evi yakacağım" sözleri çileden çıkardı Beyin ameliyatı olmuş çocuğa akıl almaz işkence! Son vicdansızlığını da kameraya aldırdı Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı