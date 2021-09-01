Son dakika haberi: Depreme dükkan önünde yakalanan vatandaşların panik anları kamerada - Son Dakika

Depreme dükkan önünde yakalanan vatandaşların panik anları kamerada

Deprem anına dair yeni güvenlik kameraları ortaya çıktı

AFYONKARAHİSAR - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen ve Afyonkarahisar'da hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde raflardaki eşyaların sarsıntıyla yerinden oynaması ve dükkan önünde vatandaşların panikle kaçmaları yer alıyor.

Deprem Afyonkarahisar kent merkezi ile birlikte İhsaniye ilçesinde de hissedildi. Deprem anında yaşananlar ilçede tarım araç ve gereçleri satan bir iş yerinin güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Görüntülerde raflardaki bulunan tarım ürünleri ile araç ve gereçlerinin sarsıntının şiddeti ile yerinden oynadıkları gözleniyor. İş yerinin önüne görüntüleyen kamerada ise dükkan önünde oturan vatandaşların ise sarsıntı başlar başlamaz yola doğru kaçma anları da kayır altına alındı. Görüntülerde ayrıca deprem anında iş yerinde bulunanların da panik halinde dışarı kaçtıkları görülüyor.