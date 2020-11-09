Son dakika haberi: Deprem anında yaşanan korku, dron kamerasında - Son Dakika

İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yaşanan korku dolu anlar, dron kamerasına yansıdı.

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde büyük bölümü Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki 17 bina yıkılırken, çok sayıda bina hasar gördü, 115 kişi ise yaşamını yitirdi. Deprem İzmir'in yanı sıra Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde de hissedilerek, tedirginlik yarattı.