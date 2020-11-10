Depremde görev alan itfaiyeciler o anları anlattı - Son Dakika

- Depremde görev alan itfaiyeciler o anları anlattı

İzmir depreminde görev alan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, zorlu mücadelelerini anlattı

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Ali Güneş:

"Ümidimizi kaybetmeden çalışmalarımıza devam ettik, Ayda bebek sağ salim çıkartıldı"

"İzmir'de bize sarılıp ağlayanlar oldu"

Ünye İtfaiye Grup Amiri Ahmet Kışla:

"Ayda'nın köfte-ayran istemesi bizi duygulandırdı, bilinci açıktı"

ORDU - İzmir'de yaşanan depremin hemen ardından bölgeye ulaşan ve depremin 91. saatinde 3 yaşındaki Ayda bebeğin sağ olarak kurtulmasında destek sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, o anları anlattı.

Arama kurtarma faaliyetlerinde aranan isimlerden olan Ordu itfaiyesi, İzmir depreminin 91. saatinde 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağ olarak kurtarılmasına katkı sunan isimlerden oldu. 5 bin kişi kapasiteli mobil mutfak tırı ise birçok ilde olduğu gibi İzmir'deki depremde de vatandaşlara sıcak yemek temini noktasında büyük bir ihtiyacı giderdi. Bir haftalık çalışma ardından kente gelen ekip, zorlu bir çalışmaları esnasında kendilerini en çok duygulandıran durumun, Ayda bebeğin sesini duymaları olduğunu söyledi. 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altınsan sağ olarak çıkartılmasının bir nebze de olsa kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, depreme dayanıklı konutların inşa edilmesi gerektiğini belirterek, bir daha kimsenin böyle bir felaketle karşılaşmamasını temenni ettiklerini söylediler.

"Aldığımız eğitimler ile kendimizi sürekli olarak geliştiriyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Ali Güneş, Ordu itfaiyesi olarak bu tarz olaylar için sürekli hazır konumda eğitimler aldıklarını belirtti. Kentsel arama ve kurtarma eğitimleri, heyelan ve deprem eğitimleri ile sürekli olarak kendilerini geliştirdiklerini aktaran Güneş, "Deprem ülkemizin bir gerçeği, buna bağlı olarak da sürekli olarak afetlerin meydana geldiği bilinmekte. İzmir'deki deprem haberini de almamız ile birlikte 7 kişilik bir arama kurtarma ekibi hazır konuma getirdik. 2 araç ve 7 personel ile birlikte arama kurtarma malzemeleri ile birlikte İzmir'e hareket ettik ve oraya varınca çalışmalara başladık" dedi.

"Ümidimizi kaybetmeden çalışmalarımıza devam ettik, Ayda bebek sağ salim çıkartıldı"

İlk olarak deprem bölgesindeki Emre Apartmanı'nda çalışmalara başladıklarını ve sonrasında Rıza Bey Apartmanı'nda 3 günlük çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Güneş, "Burada maalesef cansız bedenlerine ulaştığımız vatandaşlar vardı ama biz ümidimizi kaybetmeden çalışmalarımıza devam ettik. Cansız vatandaşlarımızın yanı sıra evcil hayvanları da kurtardık. Çalışmaların sonlandırılacağı günü gecesinde de ekibimizle birlikte koku gelen bölgede yoğunlaştırdık. Saat 09.00 sıralarında kırım yaparken, bizim kırım yaptığımız bölgede İHH ekibinden bir arkadaşımız ses duyduğunu söyledi. O bölgeye yoğunlaştık ve Ayda bebeği gördük, enkazın altındaydı ve konuşabiliyordu. AFAD ve diğer ekipler ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde çok şükür sağ bir şekilde oradan çıkartıldı" diye konuştu.

"Bize sarılıp ağlayanlar oldu"

İzmirli vatandaşların kendilerine çok iyi davrandığını aktaran Güneş, "Biz, itfaiye ve arama-kurtarma birimleri olarak, bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmışçasına hareket ediyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Buradan İzmir halkına da teşekkürlerimi sunuyorum. Enkaz altına çıktığımız anlarda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Evlerinden eşyalarını, yiyeceklerini ve battaniyelerini getirdiler. Bize, 'Siz Ordu'dan mı geliyorsunuz?' deyip sarılanlar oldu. Bizler de onlarla gurur duyuyoruz. Rabb'im bir daha böyle afetleri göstermesin inşallah diliyorum" şeklinde konuştu.

"Ayda'nın köfte istemesi bizi duygulandırdı"

Ünye İtfaiye Grup Amiri Ahmet Kışla, Ayda bebeğin köfte ve ayran istemesinin kendilerini duygulandırdığını ifade ederek, "Gönül isterdi ki bu gibi çalışmalarda enkaz altında kalan tüm vatandaşların hepsinin sağ çıkması. Biz de Ayda bebeğin sağ çıkması nasip oldu. Sonuçta bu bir doğal afet, onun sesini duyduğumuzda bu bizi gururlandırdı. Ayda bebeği sağ salim kurtardık. Bizi en çok duygulandıran ise Ayda bebeğin köfte ve ayran istemesi oldu, bilinci de açıktı" dedi.

İtfaiye Daire Başkanlığı'nda İtfaiye Eğitim Merkezi Amiri olarak görev yapan Mehmet Sarıoğlu ise ekip olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade ederek, Ayda bebeğe ulaşan ekipte bulunmanın kendilerine bir moral olduğunu aktardı.

Ünye ekibinde görev yapan ekip amiri Hakim Kışla da kimsenin bir daha böyle bir afet ile karşı karşıya gelmemesini temenni ettiklerini ifade ederek, yapılan yapıların daha itinalı bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini dikkat çekti.