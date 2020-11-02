Son dakika haberi! Depremin ardından Seferihisar'da meydana gelen su taşkını kameralara yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberi! Depremin ardından Seferihisar'da meydana gelen su taşkını kameralara yansıdı
02.11.2020 19:53
Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen depremin ardından ilçedeki su taşkını güvenlik kameralarına yansıdı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen depremin ardından ilçedeki su taşkını güvenlik kameralarına yansıdı.
İlçedeki bir kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde depremin ardından yaşanan panik ve bir süre sonra işletmenin bahçesinin zemininin suyla dolduğu görülüyor.
Bir başka güvenlik kamerasında ise depremden sonra birkaç kişinin koşarak sokaktan geçtiği görünüyor. Yaşanan su taşkınıyla sokak su ile dolarken, çeşitli malzemelerin akıntıya kapıldığı kameraya yansıyor.
Farklı bir görüntüde ise bir vatandaşın süreklenen ATV'sini kurtarmaya çalışırken verdiği mücadele görülüyor.
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