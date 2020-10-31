Son dakika haberi: Depremin ateşi Bursa'nın Orhangazi ilçesine de düştü - Son Dakika

İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Orhangazili olan ve Bayraklı ilçesinde yaşayan Hasan ve Bahriye İnan çiftçinin, 10 yaşındaki kızları Elif İnan, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Elif'in ablası Aylin İnan ile birlikte depremden kısa bir süre önce okuldan eve geldiği öğrenildi.

İzmir'de meydana gelen depremin ateşi, Bursa'nın Orhangazi ilçesine de düştü. Aslen Orhangazili olan ve bir süredir İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Hasan- Bahriye İnan çiftinin, 10 yaşındaki kızları Elif İnan, Bayraklı'daki evlerinde tek başına olduğu esnada depreme yakalanırken, yıkılan binaların enkazı altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin meydana geldiği sırada işte olan anne ve baba ise sarsıntı olur olmaz geldikleri evlerinde büyük şok yaşadı. Talihsiz Elif'in cansız bedenine, yaklaşık 22 saat sonra ulaşıldı. Elif İnan'ın, 14 yaşındaki ablası Aylin İnan ile birlikte okuldan eve geldikleri, Aylin'in evin önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken, Elif İnan'ın tek başına eve çıktığı öğrenildi.Elif İnan'ın, baba memleketi olan Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikli Mahallesi'nde yarın, ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.