Son dakika haberi | Depremzede çocuklar için 300 adet 'terapi' kuklası - Son Dakika

Son dakika haberi | Depremzede çocuklar için 300 adet 'terapi' kuklası

13.11.2020 11:41
Son dakika haberi | Depremzede çocuklar için 300 adet 'terapi' kuklası, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocukların psikolojik terapilerinde kullanılacak parmak kuklalar, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)'nde hazırlandı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocukların psikolojik terapilerinde kullanılacak parmak kuklalar, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)'nde hazırlandı. Depremden sonra evlerini kaybeden, uzun süredir korkuyu üzerinden atamayan çocuklara destek amacıyla harekete geçen İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün ürettiği 300 adet kukla, Türk Psikologlar Derneği ile yapılan iş birliği kapsamında uzman psikologlara teslim edecek.

Depremin ardından sürekli saha ziyareti yaparak çocuklarla bir araya gelen uzman psikologların talebi doğrultusunda hazırlanan kuklalar, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünden 5 kişilik ekip tarafından hayata geçirildi. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, Dr. Öğretim Üyesi Ebru Corsini, Araştırma Görevlisi Elif Tekcan, Atölyeler Şefi Filiz Deniz ve Tekniker Aslı Kocamanlar Akçay, kuklaları bir an önce hazırlamak için 4 gün boyunca aralıksız çalıştı.

Malzeme tedariği için sponsor bulunması ve ilgili birimlerce iletişim sağlanması konusunda İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Gürkaynak, sürecin yürütülmesi ve psikologlarla iletişim kurulması noktasında da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlgi Şemin, Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlileri Ezgi Oral, Songül Yasemin Özgün ve Betül Özkul Cura, büyük destek sağladı. Anne, baba, kardeş, anneanne ve dede gibi aile setlerinin yanı sıra doktor, itfaiyeci ve polis gibi özel figürlerin yer aldığı 300 adet kuklanın çizimleri de, İEÜ'lü akademisyenler tarafından yapıldı. Büyük bir titizlikle hazırlanan parmak kuklalar, önümüzdeki hafta içinde psikologlara teslim edilecek.

Psikologlarla online toplantı

İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, önümüzdeki süreçte de depremden etkilenen çocuk ya da yetişkinlere yönelik farklı projelerin içinde olmaya devam edeceklerini söyledi. Prof. Dr. Adanır, "30 Ekim tarihinde hepimizi üzen, korkutan bir deprem faciası yaşadık. Çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan bu acı olay, çocuklar için de oldukça zorlayıcı oldu. Biz de depremden etkilenen çocuklarımız için ne yapabileceğimize odaklandık. 5 Kasım'da Türk Psikologlar Derneği'nden travma uzmanı psikologlarla; bizim bölümümüzün yanı sıra İşletme ve İletişim Fakültesi ile Çocuk Gelişimi programından akademisyenlerin de katıldığı online bir toplantı yapıldı. Toplantı, ne tarz projelerin yapılabileceği ve nelere ihtiyaç duyulduğuna noktasında çok faydalı oldu" dedi.

Projeler devam edecek

Prof. Dr. Adanır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremzedeler için sağlanması düşünülen destek, sadece kukla yapımıyla sınırlı değil. Önümüzdeki süreçte afet bölgelerinde ya da İzmir'in farklı noktalarında bir dizi etkinlik yapılması da planlandı. Bu konuda yetkililer de üniversiteler ile iş birliği yapma konusunda istekli. Çocuklarımız için hazırladığımız kuklalar, inanıyorum ki onların iç dünyasının ve deprem sonrası neler hissettiklerinin anlaşılması noktasında oldukça faydalı olacak. Bu süreçte sadece biz değil, farklı bölümlerden diğer akademisyenlerimiz de büyük destek sağladı. İlerleyen süreçte hayata geçecek projelere İletişim Fakültesi'nin de katkısı olacak. Depremin etkilerini azaltacak, depremzedeler adına yapılacak her çalışmada yer almaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum." - İZMİR

Son dakika haberi | Depremzede çocuklar için 300 adet 'terapi' kuklası
Son dakika haberi | Depremzede çocuklar için 300 adet 'terapi' kuklası
Son dakika haberi | Depremzede çocuklar için 300 adet 'terapi' kuklası
Son dakika haberi | Depremzede çocuklar için 300 adet 'terapi' kuklası
Son dakika haberi | Depremzede çocuklar için 300 adet 'terapi' kuklası

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türk Psikologlar Derneği, İzmir, Moda, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Depremzede çocuklar için 300 adet 'terapi' kuklası - Son Dakika


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