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Son dakika haberi | Dere yatağında ölü bulunan genç hemşire, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Dere yatağında ölü bulunan genç hemşire, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı

06.01.2022 17:20

Edinilen son dakika haberine göre Dere yatağında ölü bulunan genç hemşire, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı Derede ölü bulunan hemşirenin acılı annesi, "En ufak bir şeyden şüphelensem Yiğit'imi korumaya, kurtarmaya çalışırdım.

Dere yatağında ölü bulunan genç hemşire, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı

Derede ölü bulunan hemşirenin acılı annesi, "En ufak bir şeyden şüphelensem Yiğit'imi korumaya, kurtarmaya çalışırdım."

DENİZLİ - Denizli'de ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan ve 6 gün sonra dere yatağında boğazı ile bileği kesilmiş halde bulunan genç hemşire, toprağa verildi. Son kez çocuğuna bakan acılı annenin, "En ufak bir şeyden şüphelensem Yiğit'imi korumaya, kurtarmaya çalışırdım. Benim kuzum" sözleri yürek burktu.

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki B.Y, 6 gün önce ailesine "Arkadaşlarıma gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan ve kısa süre önce İstanbul'a ataması yapılan Batuhan Yiğit'e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. 6 gün boyunca arama çalışmalarını sürdüren aile, Motosikletli Polis Timleri ile beraber kayıp oğullarını Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü buldu. Acı haber üzerine çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde sinir krizi geçiren aile üyeleri, ayakta durmakta güçlük çekti.

Geriye çantasında bıraktığı not kaldı

Genç hemşire Batuhan Yiğit'in şüpheli ölümünün intihar mı yoksa cinayete mi olduğunun anlaşılması için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada Yiğit'in çantasından "Ölümümden hiç kimse sorumlu değildir" yazılı not çıkarken, yapılan otopside ise ile boğazı ile bileğini kestiği, ancak bu kesiklerin hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu, 23 yaşındaki hemşirenin uzun süre boyunca aşırı kan kaybetmiş olması sonucu hayatını kaybettiği raporda yer aldı.

Aile ayakta durmakta güçlük çekti

Otopsi işlemlerinin ardından genç hemşirenin cansız bedeni, Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesinde bulunan Gümüşler Mezarlığı'na getirildi. Burada helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılınan hemşire, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Mezarlıkta anne Fatma Yiğit, baba Erkan Yiğit ve kardeşi Bekir Yiğit ayakta durmakta güçlük çekti. Son kez oğluna yaşlı gözlerle bakan anne Fatma Yiğit, "Kader mi alın yazısı mı bilmiyorum. En ufak bir şeyden şüphelensem Yiğit'imi korumaya, kurtarmaya çalışırdım. Benim kuzum" söyleriyle yürekleri burktu. Batuhan'ın aile yakınları ise, "Bizim Batuhan yapmaz. Çocuğumuz çok temizdi, gittiği geldiği yerleri söylerdi" diyerek anneyi sakinleştirmeye çalıştı.

Son dakika haberi | Dere yatağında ölü bulunan genç hemşire, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı
Son dakika haberi | Dere yatağında ölü bulunan genç hemşire, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı
Son dakika haberi | Dere yatağında ölü bulunan genç hemşire, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı

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Fatma Yiğit, Pamukkale, Karşıyaka, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Dere yatağında ölü bulunan genç hemşire, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Dere yatağında ölü bulunan genç hemşire, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı - Son Dakika
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