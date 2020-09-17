Son dakika haberi! Derece kazanan Adanalı atletler Romanya yolcusu

İstanbul'da düzenlenen Turkcell Türkiye U23 ve Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda derece elde eden Adanalı atletler, Balkan Büyükler Şampiyonası için Romanya'ya gidecek.

4-5 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Burhan Felek Atletizm pistinde yapılan Turkcell Türkiye U23 ve Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde Adanalı atlet Kayhan Özer '100 metre' yarışında birinci oldu ve Cezmi Or kupasını kazandı.

Yine aynı yarışmada sırıkla atlamada kadınlarda mücadele eden Demet Parlak'ta şampiyona birincisi oldu. 400 metre U23 kategorisinde İsa Görel Türkiye ikincisi oldu.

Derece kazanan sporcular ve Atletizm Milli Takım Antrenörü Nuray Sev madalya ile kupalarıyla birlikte Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ı ziyaret etti.

Çintimar, sporculara başarılar dileyerek her zaman yanlarında olduğunu söyledi. - ADANA