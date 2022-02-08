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Son dakika haberi... Derede ölü bulunan şahsın kimliği belli oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Derede ölü bulunan şahsın kimliği belli oldu

08.02.2022 17:47
Son dakika haberi... Derede ölü bulunan şahsın kimliği belli oldu

Son dakika habere göre Düzce'de dere içinde cansız bedeni bulunan şahsın kimliği belirlendi.

Düzce'de dere içinde cansız bedeni bulunan şahsın kimliği belirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Düzce merkezde bulunan Aziziye Mahallesi Bağdat Cami arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asar Deresi kenarında oyun oynayan çocuklar dere içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu ailelerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dere içerisindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bir erkeğe ait olan ceset, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde şahsın 53 yaşındaki Ali Aydın olduğu belirlendi. Ölüm nedeninin belirlenmesi için ise çalışmalar devam ediyor. - DÜZCE

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oyunlar, Bağdat, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Derede ölü bulunan şahsın kimliği belli oldu - Son Dakika


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