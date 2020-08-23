Son dakika haberi: Dereli'de yıkılan köprü havadan görüntülendi - Son Dakika

Çalışmaları izleyen bazı vatandaşlar ise köprünün yıkılmasıyla birlikte derede set oluştuğunu belirterek, sel sularının ilçeye girmesiyle büyük korku yaşadıklarını ifade etti.

Gün boyunca süren çalışmalarda yıkılan köprü nedeniyle biriken moloz ve kumun kaldırılması için yoğun çaba harcanıyor.

Giresun 'un Dereli ilçesindeki Akkaya Deresi üzerinde bulunan ve sel nedeniyle yıkılan köprüde çalışmalar devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 21:40

Kaynak: AA

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