Olay, Yenimahallle mahallesi 2000 sokakta meydana geldi. Soner Erdem isimli vatandaş hayvanlarını otlattığı sırada keçilerinden birisinin Büyüksu Deresi'ne düştüğünü fark etti. Keçinin kendi imkanlarıyla dışarı çıkamaması üzerine Erdem durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dereye inerek keçiyi yakaladı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Dereye düşen keçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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