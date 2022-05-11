Son dakika haber | Dereye düşüp balçığa saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber | Dereye düşüp balçığa saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

11.05.2022 19:26

Son dakika haberi... Dereye düşüp balçığa saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Erzincan'da dereye düşüp balçığa saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Dereye düşüp balçığa saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

ERZİNCAN - Erzincan'da dereye düşüp balçığa saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kavakyolu semti içerisinden geçen Vasgirt deresine bir sokak köpeği düştü. Derede çamur balçığa saplanmış halde bulunan köpeği o civardan geçen Salih Sevimli ve 10 yaşındaki kızı fark etti. Salih Sevimli bir süre kendi olanaklarıyla köpeği kurtarmak istedi ancak başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri derede balçığa saplanan köpeği kurtararak yukarı çıkardılar. Ayağı kırıldığı tahmin edilen köpek daha sonra tedavisinin yapılması için Hayvan Barınağından gelen ekiplere teslim edildi.

"Demir korkuluk olmamasına tepki"

Öte yandan projesi DSİ tarafından yapılan ve köpeğin düştüğü noktada demir korkulukların olmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Köpeğin düştüğü noktadan çocuklarında düşebileceğini ifade eden Salih Sevimli, "Buradan Allah göstermesin çocukta düşüp vahim sonuçlar olabilir. Bu nasıl bir ihmaldir. Şuraya demir korkuluk yapılamıyor mu?" dedi.

Köpeğin kurtarılmasını gözyaşlarıyla izleyen 10 yaşındaki Tuğçe Sevimli'de, "Burada geçerken köpeğin derede olduğunu gördüm. Babama söyledim. İtfaiyeye haber verdik. Gelip kurtardılar. Ama buranın açık bırakılması çok tehlikeli" ifadelerine yer verdi.

(AA-AA-ÖZ-Y)

Son dakika haber | Dereye düşüp balçığa saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber | Dereye düşüp balçığa saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber | Dereye düşüp balçığa saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber | Dereye düşüp balçığa saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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ERZİNCAN'DA DEREYE DÜŞEN KÖPEĞİ BELEDİYE EKİPLERİ KURTARDI ERZİNCAN'DA DEREYE DÜŞEN KÖPEĞİ BELEDİYE EKİPLERİ KURTARDI Son dakika haberi... Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Son dakika haberi... Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Dereye düşüp balçığa saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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