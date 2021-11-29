- Dereye uçan araçta sıkışan kadını itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı

Bursa'da hafif ticari araç dereye uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

BURSA - Bursa'da sağanak yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, dereye uçtu. Araçta bulunan 2 kişi hafif yaralanırken, durumu ağır olan ve araçta sıkışan kadını itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Ovaakça mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 MAC 27 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Z., Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Hafif yaralanan Mehmet Z. ile Birsen E., ambulansa alınırken, araçta sıkışan Şehnaz Z., İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralı olan Şehnaz Z., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken kurtarma operasyonu kameralar tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.