Son dakika haberi! Derinkuyu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberi! Derinkuyu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Gelen son dakika haberlerine göre Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Son dakika haberi! Derinkuyu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Fatih Mahallesinde bir ikamet aramasında bahçe içerisinde ekili 3 kök Hint keneviri, kavanoz içerisinde ve folyolara sarılmış halde 1 kilo 354 gram kurutulmuş Hint keneviri, kanepe altına saklanmış 3 gram metamfetamin ve yanında 4 bin 800 lira para, 1 adet esrar öğütümünde kullanılan öğütücü, madde içiminde kullanılan plastik şişeler ve muhtelif sayıda Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından O.Y., Y.Y., ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y., ve Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Y. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Uyuşturucu, Derinkuyu, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Derinkuyu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

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