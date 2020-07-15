Zonguldak'ta Beycumalılar Yardımlaşma Derneği'ne yapılan baskında, kumar oynayan 4 kişi ekipler tarafından suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beycumalılar Yardımlaşma Derneği'nde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin derneğe yaptığı baskında 4 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Şüpheliler Ö.K. (44), K.C.A. (24), S.T. (28), Ç.K.'ye (30), Kabahatler Kanunu gereğince kişi başı bin 225 TL para cezası kesildi.



Ekipler Beycumalılar Yardımlaşma Derneği Müdürü M.K. hakkında ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yaptı. - ZONGULDAK