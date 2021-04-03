Son dakika haberi! Eskişehir'de dernek binalarında kumar oynayan 138 kişiye 434 bin 700 lira ceza - Son Dakika

Eskişehir'de dernek binalarında kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 138 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal ve Hoşnudiye mahallelerindeki iki dernek binasına operasyon düzenledi.

Binalardaki 138 kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal etikleri ve kumar oynadıkları belirlendi.

Söz konusu kişilere toplam 434 bin 700 lira ceza uygulayan ekipler, dernek başkanları hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlattı.