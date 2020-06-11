Son dakika haberi! Destekler hizmet ihracatçısını bekliyor - Ticaret Bakanı Pekcan (1) - Son Dakika

Son dakika haberi! Destekler hizmet ihracatçısını bekliyor - Ticaret Bakanı Pekcan (1)

Son dakika güncel haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hizmet ihracatını desteklemek için bu yıl ayırdıkları 500 milyon liralık rekor sayılabilecek bütçenin büyük bölümünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kullanılamadığını belirterek, "İnşallah yıl sonuna kadar sizlerin de mevcut motivasyonuyla bu...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hizmet ihracatını desteklemek için bu yıl ayırdıkları 500 milyon liralık rekor sayılabilecek bütçenin büyük bölümünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kullanılamadığını belirterek, "İnşallah yıl sonuna kadar sizlerin de mevcut motivasyonuyla bu bütçeyi kullandırmak üzere hazırız." dedi.

Pekcan, Hizmet İhracatçıları Birliği üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Hizmetler sektörünün hemen her kolunun ülke için yüz ağartan başarı hikayeleriyle dolu olduğunu ifade eden Pekcan, Türkiye'nin hizmetler sektöründe net ihracatçı pozisyonda ve sağlam bir uluslararası konumda bulunduğunu söyledi.

Pekcan, son dönemde Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörler arasında hizmetlerin de yer aldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Zaten dünya çapında da böyle. Turizm ve lojistik faaliyetlerinin en fazla etkilenen sektörlerden olduğunu biliyoruz ancak bunun tersinin yaşandığı hizmetler sektörümüz de var. Bunların başında da e-ticaret sektörü geliyor. Bu dönemde e-ticarete talep son derece artmış durumda. İnşallah biz de bakanlık olarak bu ay sonu itibarıyla ilk defa Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ticaret istatistiklerini yayınlayacağız. e-Ticaretle ilgili bilinçlenme, sektörün geleceği açısından da çok olumlu bir durum. Tabii en temel hedefimiz pandeminin getirdiği şartların bir an önce ortadan kalkması ve tüm hizmet kollarımızın olağan piyasa koşullarına, normal koşullara kavuşarak sağlam ve sürdürülebilir bir şekilde yollarına devam etmeleridir."

Türkiye'nin pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi normalleşme sürecine girdiğini dile getiren Pekcan, "Hükümetimizin ve toplumumuzun ortak gayreti, sizlerin değerli katılımlarıyla bugünleri en kısa sürede atlatarak, sağlık alanında olduğu gibi ekonomi, ticaret, hizmetler alanında da bütün dünyadan ayrışmayı bekliyoruz. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre küresel hizmet ihracatı geçtiğimiz yıl 6 trilyon dolar olarak gerçekleşti ve Türkiye olarak bu pazardan çok daha fazla pay alabileceğimizi görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl hizmet ticareti fazlasının yüzde 18,6 artarak 31 milyar dolardan 36,9 milyar dolara yükseldiğini, bunu hizmet ticaretinde oldukça başarılı ve doğru yolda olunduğunun işareti olarak gördüklerini vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

"Hedefleri büyük, dinamik bir ülke olarak yakaladığımız bu başarının sürdürülebilirliğini temin etmek ve markalaşma kabiliyetlerimizi güçlendirmek için rehavete kapılmadan bütün gücümüzle el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Hizmet sektörümüze yönelik olarak pek çok destek mekanizmamız etkin şekilde uygulanmaktadır. Hizmet ihracatımızın kilit sektörlerinden olan sağlık turizmi, bilişim, film, dizi, eğitim sektörlerinin yanı sıra yönetim danışmanlığı, gayrimenkul, lojistik, gastronomi, perakende ve konaklama sektörlerimizin uluslararası pazarlara açılmasına ve bu pazarlarda rekabet gücü kazanarak kalıcı olmalarına yönelik harcamalara destek vermeyi sürdürüyoruz."

"Rekor destek bütçesi"

Hizmet sektöründe ihracatın ve oluşturulan katma değerin artırılmasına yönelik bir dizi destek mekanizmasını hayata geçirdiklerini anlatan Pekcan, salgın nedeniyle devlet yardımı başvurularında oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi için de gerekli düzenlemeleri yaptıklarını söyledi.

Pekcan, sektöre yönelik destek rakamlarına ilişkin bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"Hizmet ihracatçılarımıza uyguladığımız destek programlarımız kapsamında 2012 yılından bu yıla kadar 1166 ihracatçımıza 635 milyon lira destek vermiş bulunmaktayız. Bunun da 254 milyon lirası 2019 yılında gerçekleşti. İhracatçılarımıza 2012'den bu yana 635 milyon lira destek verilmişken, sadece 2020 bütçemize 500 milyon lira kaynak koyduk. İçinde bulunduğumuz pandemi etkisiyle bunun ancak 91 milyon 500 bin liralık kısmının kullanıldığını görüyoruz. Bu anlamda biz Bakanlık olarak rekor sayılacak bir bütçe koyduk, inşallah yıl sonuna kadar sizlerin de mevcut motivasyonuyla bu bütçeyi kullandırmak üzere hazırız."

Bakan Pekcan, hizmet ihracatçılarının yurt dışı faaliyetleri ne kadar artarsa sağlanacak desteklerin de bu oranda yükseleceğini dile getirdi.

Hususi damgalı pasaport hakkı verilmesine ilişkin uygulamanın sürdüğünü anımsatan Pekcan, bugüne kadar 362 hizmet ihracatçı firmaya 598 pasaport tanımlandığını bildirdi.

"Sağlık hizmetleri öne çıkacak gibi görünüyor"

Türk hizmet sektörlerinin kalitesinin dünya çapında kanıtlandığını ve kabul gördüğünü vurgulayan Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Hizmet sektörleri arasında en çok potansiyeli olan sektörlerden biri de sağlık hizmetleri olarak karşımıza çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği üzere bu pandemi süreciyle beraber sağlık hizmetleri sektörümüz de ön plana çıkacak gibi görünüyor. Dizilerimiz, bilgisayar oyunlarımız, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerimizi birçok ülkeye ihraç ediyoruz. Ülkemiz şu anda en çok yabancı hasta çeken ülkeler arasında bulunmaktadır. 2019 yılı itibarıyla yaklaşık 750 bin uluslararası sağlık turistine hizmet vermiş bulunuyoruz. Ülkemizin gönüllü kültür, ekonomi ve ticaret elçileri olan uluslararası öğrencilerimizin sayısı ise 172 bine ulaştı. Bakanlığımız destek programlarının başladığı 2011 yılından bu yana sağlık turizmi gelirimiz 2 kat artarken, ülkemizi ziyaret eden uluslararası hasta sayısı da 3 katına çıktı. Biz bunda birkaç kat daha artış bekliyoruz. Aynı şekilde, o dönemde 30 bin dolayında olan uluslararası öğrenci sayımız 6 kat artmış bulunmaktadır. Pandemi sürecinde ülkemizin güçlü sağlık sistemiyle ve açtığı yeni hastanelerle yazdığı başarı hikayesi, salgın sonrası meyvelerini verecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da belirtildiği üzere, Türkiye'nin 'sağlık üssü' olma hedeflerine ulaşmak için oldukça uygun bir ortam hazır bulunmaktadır."

"Türk dizileri 146 ülkede"

Pekcan, Türk dizilerinin de farklı coğrafyalarda beğenilerek izlendiğini ve bir toplumsal etki oluşturduğunu ifade etti. Türk dizilerinin 146 ülkede yaklaşık 700 milyon kişi tarafından izlendiği bilgisini paylaşan Pekcan, "Belki bu rakam şu anda artmıştır. Dizi sektöründe ABD'nin hemen arkasında birçok ülkeyi geride bırakarak ikinci sıraya oturmuş durumdayız." dedi.

Bilişim sektörünün en önemli bileşenlerinden dijital oyun sektöründeki ihracatçıların bugünlerde herkesi gururlandıran bir başarı hikayesine imza attıklarını vurgulayan Pekcan, "Peak Games, Bakanlığımız desteklerinden de faydalanan ve sektörün önemli oyuncularından biri haline gelmişti. Zynga tarafından satın alınmasını hizmet ticaretinin potansiyeli açısından da çok önemli bir örnek olarak görüyoruz. Hizmet sektörlerinin tüm kollarında benzer başarıları saymak mümkün. Gelecekte başarı hikayelerimizin sayıları sizlerin sayesinde artmaya devam edecek." diye konuştu.

Pekcan, bakanlık olarak, hizmet ihracatçılarının salgın sonrası ortaya çıkacak yeni fırsatlardan azami düzeyde faydalanması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Son dakika haberi! Destekler hizmet ihracatçısını bekliyor - Ticaret Bakanı Pekcan (1)

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Destekler hizmet ihracatçısını bekliyor - Ticaret Bakanı Pekcan (1) - Son Dakika

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